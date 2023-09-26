"Было бы классно сделать 300 тысяч": Жакупова высказалась о предложении депутата по МЗП

На брифинге в СЦК министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать минимальную зарплату в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса, пишет корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова объяснила, почему МЗП в Казахстане повысят до 85 тысяч тенге, но не более.

"Во-первых, до 2018 года, когда МЗП была в пределах 28 тысяч тенге всего, мы эту МЗП вводили как социальный минимальный стандарт – то есть ниже этой выплаты не должны были платить.

В 2018 году она переросла в 42 500 тенге, далее стала 60, 70 (тысяч тенге – прим. ред.), и в следующем году будет 85 тысяч тенге. Эту цифру мы должны воспринимать как минимальный социальный стандарт, и никто из работодателей не должен платить ниже этого показателя. Это не означает, что все казахстанцы получают только МЗП.

300 тысяч тенге, конечно, было бы классно сделать в Казахстане, чтобы была МЗП, но мы должны подумать о малом и среднем бизнесе, потому что они мало того, что должны платить эту минимальную зарплату, ниже которой они не могут платить, плюс из 300 тысяч они должны платить обязательные платежи. Это будет очень большая нагрузка для бизнеса", – заявила Жакупова.

Она также назвала третий факт, почему МЗП в Казахстане не может составлять 300 тысяч тенге.

"Почему не может быть 300 тысяч тенге – мы говорим о том, что 85 тысяч платится за неквалифицированный либо низкокалорийный труд, то есть нет требований к компетенциям, навыкам, знаниям", – сообщила министр.

На текущий момент, согласно информации на сайте "Электронного правительства", минимальный размер заработной платы в Казахстане равен 70 тыс. тенге.

Напомним, предложение о поднятии МЗП до 300 тысяч тенге в Казахстане озвучил депутат мажилиса Ринат Заитов после поручения Касым-Жомарта Токаева поднять этот показатель до 85 тысяч тенге с 2024 года.

Предложение депутата прокомментировала зампремьер-министра Тамара Дуйсенова.

Отметим, что в тот же день вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев объяснил свое высказывание о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге.

Напомним, после его слов наши соотечественники запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.