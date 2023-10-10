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30 лет независимости Казахстана

Почему в Казахстане выдают зарплаты "в конвертах", рассказала глава Минтруда

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Деньги в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, нужны ли казахстанцам трудовые книжки при выходе на пенсию, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минтруда, нужны ли казахстанцам при выходе на пенсию трудовые книжки.

"Если на работе отдел кадров оцифровал его трудовую книжку, и, соответственно, заверил, что он работает, вот его трудовая книжка, и эта информация есть уже в электронной бирже труда, то ему предоставлять эту трудовую книжку не нужно", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

Ведут эту работу, по ее словам, отделы кадров. Хотя и не обязаны.

"Мы, конечно же, хотим ужесточить эту норму, в плане того, чтобы защитить права наших казахстанцев, потому что многие у нас электронные трудовые договоры даже не заключают. Поэтому если бы в трудовом кодексе появилась норма, что электронный трудовой договор обязателен, и в нем все данные должны соответствовать действительности, тогда бы мы пришли даже к тому, что не было бы зарплат в конвертах. А это сегодня существует и есть", – отметила она.

Напомним, в середине сентября депутат мажилиса Ринат Заитов предложил поднять МЗП до 300 тысяч тенге после того, как глава государства поручил поднять этот показатель до 85 тысяч тенге с 2024 года.

Предложение депутата прокомментировала зампремьер-министра Тамара Дуйсенова.

В тот же день вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев объяснил свое высказывание о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге. Между тем после его слов казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Позже министр труда и соцзащиты рассказала, возможно ли в Казахстане сделать МЗП в 300 тысяч тенге, как это предложил депутат мажилиса.

Тем временем аналитики сообщают, что среднемесячная номинальная заработная плата в тенге выросла в 3,4 раза за 10 лет. В долларовом эквиваленте тоже есть рост, но ситуация оказалось другой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040367-pochemu-v-kazahstane-vydayut-zarplaty-v-konvertah-rasskazala-glava-mintruda/

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