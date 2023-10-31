Разрешить уступать деньги из "Нацфонда – детям" близким родственникам предложила глава "Отбасы банка"

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибраимова призвала проявить гибкость в вопросе переуступки средств в рамках проекта "Нацфонд – детям" между близкими родственниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что "Отбасы банк" сейчас активно участвует в разработке правил по использованию средств, собранных в рамках проекта "Нацфонд – детям" на покупку жилья.

"У нас будут правила по использованию этих денег на жилье. Их будут утверждать приказом министра промышленности и строительства. Отдельно будут правила по использованию на образование, их будут утверждать Министерство науки и высшего образования.

Имея большой опыт по работе с пенсионными выплатами, мы все-таки предлагаем гибкость, вот, например, по обучению. Если в семье четверо детей, и старший поступил на грант, то почему бы не разрешить ему младшему брату либо родителям переуступить эти деньги в качестве депозита в "Отбасы банке" или первоначального взноса", – сказала она.

Она также добавила, что можно рассмотреть переуступки в качестве образовательного депозита близким родственникам.

"Мы считаем, что это сильно подняло бы семейные ценности в Казахстане. Такие правила предлагаем и надеемся, что нас поддержат", – отметила Ляззат Ибрагимова.