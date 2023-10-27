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Могут ли остановить производство на Кашагане, рассказал глава Минэнерго

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Месторождение Кашаган
Месторождение Кашаган. Иллюстративное фото: Facebook / NCOC

Глава Минэнерго сегодня на брифинге в Астане прокомментировал сообщение о том, что производство на Кашагане может приостановиться, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили Алмасадама Саткалиева прокомментировать сообщение в ряде СМИ о том, что производство на Кашагане может приостановиться.

"Есть несколько аспектов. Тут спор, который идет по линии Министерства энергетики с консорциумом, не касается экологических выбросов. Это чисто коммерческий спор, связанный с исполнением подрядчика условий соглашений о разделе продукции и учета затрат. Многократно комментировал. Там идет рутинный процесс. В целом, как только будут предварительные результаты, будем информировать общественность", – заверил министр энергетики.

Он добавил, что по линии охраны окружающей среды ведется спор, связанный с хранением серы на месторождении Кашаган.

"Там тоже идет работа в текущем порядке. Есть решения судов соответствующие. Со своей стороны, никаких факторов, которые могут привести к остановке работы месторождения, не вижу. Тем более со стороны государственных органов", – резюмировал министр.

Иски против операторов месторождений Кашаган и Карачаганак

Напомним, в марте Bloomberg сообщил, что Казахстан подал в суд иск на нефтяное предприятие NCOC, занимающееся разработкой нефтегазового месторождения Кашаган.

Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, ведомство требует с компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

Позже стало известно о том, что правительство Казахстана начало арбитражное разбирательство против еще нескольких нефтяных компаний.

По информации Bloomberg, в марте правительство назначило арбитров для рассмотрения дел по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме – компании пока еще не назначили своих арбитров.

В апреле глава Минэнерго подтвердил информацию о том, что Казахстан подал иски против нефтяных компаний. По его словам, уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подали иски в международный арбитраж на компании, разрабатывающие месторождения Карачаганак и Кашаган.

"Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 и 13 млрд долларов США", заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В мае министр энергетики высказался о миллиардных исках Казахстана к нефтяным компаниям на месторождениях Кашаган и Карачаганак. По его словам, главным приоритетом является сохранение инвестиционного климата.

В начале июня экс-министр экологии объяснила, почему против оператора Кашагана подали иск. Она отметила, что суть претензии заключается в нарушении экологического законодательства.

А в сентябре Министерство юстиции Казахстана и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве, связанном с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) в Верховном суде Нидерландов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2042864-mogut-li-ostanovit-proizvodstvo-na-kashagane-rasskazal-glava-minenergo/

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