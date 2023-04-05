Bloomberg: Правительство Казахстана подало иск на крупные нефтяные компании

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: crstrbrt / Getty Images

Правительство Казахстана начало арбитражное разбирательство против нескольких нефтяных компаний. Об этом заявило американское издание Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

По данным Bloomberg, компании, эксплуатирующие два крупных нефтяных месторождения Казахстана, получили иск в арбитражном суде от правительства. Обвинения связаны с несанкционированными расходами.

По данным с официального сайта Арбитражной палаты Казахстана, арбитраж – это негосударственный суд, созданный в виде постоянно действующего арбитража или арбитража для разрешения конкретного гражданско-правового спора.

Арбитраж создается сторонами для разрешения спора и действует до разрешения данного спора или до принятия сторонами решения о передаче спора в суд.

Как утверждают источники издания, правительство указывает на то, что партнеры по проектам не должны вычитать расходы в размере 13 млрд долларов по Кашагану и 3,5 млрд долларов – по Карачаганаку.

Также сообщается, что, если государство добьется успеха, оно сможет получать большую долю доходов от месторождений, согласно условиям соглашений о разделе продукции.

По информации источников Bloomberg, в марте правительство назначило арбитров для рассмотрения дел по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме, соответственно. Тем не менее компании пока еще не назначили своих арбитров.

В пресс-службах правительства и Министерства энергетики РК корреспонденту NUR.KZ пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Также напомним, в конце марта стало известно, что Казахстан подал в суд иск на нефтяное предприятие NCOC, занимающееся разработкой месторождения Кашаган.

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана требует от компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

Как сообщается на официальном сайте NCOC, месторождение Кашаган – это одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия.

Его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 километрах от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой, и уходит под воду более чем на 4 километра.

При этом, Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Западно-Казахстанской области, также является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "PSA", полномочного органа по Соглашениям о разделе продукции в Северо-Каспийском и Карачаганакском проектах.

Месторождение было открыто в 1979 году, опытно-промышленная разработка месторождения началась в 1984 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015616-bloomberg-pravitelstvo-kazahstana-podalo-isk-na-krupnye-neftyanye-kompanii-strany/