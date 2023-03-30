Bloomberg: Казахстан хочет отсудить 5,1 млрд долларов у разработчика Кашагана

Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Казахстан подал в суд иск на нефтяное предприятие NCOC, занимающееся разработкой нефтегазового месторождения Кашаган, сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, ведомство требует с компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

По данным ведомства, на месторождении хранится серы вдвое больше, чем разрешено правилами и документами.

NCOC не ответила на запрос редакции с просьбой прокомментировать обвинения. Однако, как пишет агентство, ранее компания уже заявляла, что управляет "производством и хранением серы ответственно и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в соответствии с применяемыми стандартами и передовыми технологиями".

В материале издания отмечается, что Казахстан является крупнейшим энергопроизводителем в Центральной Азии и становится все более важной альтернативой поставкам российской нефти в Европу после вторжения в Украину.

В месторождение Кашаган, по данным агентства, различные компании вложили более 50 миллиардов долларов. Партнерами в разработке месторождения являются Shell Plc, Exxon Mobil Corp., Eni SpA, TotalEnergies SE, China National Petroleum Corp. и Inpex Corp., а также казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз".

При этом, агентство, ссылаясь на собственные неназванные источники, пишет, что это судебное дело важно еще и потому, что так Казахстан пытается установить больший контроль над NCOC.

Корреспонденту NUR.KZ в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана подтвердили, что подали иск в суд на NCOC - еще в начале марта проверка выявила нарушения в работе компании.

На официальной Facebook-странице Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии сообщается, что департамент экологии по Атырауской области выявил в работе NCOC следующие нарушения:

осуществляется сверхнормативное размещение серы на площадках складирования УКПНГ «Болашак» в объеме более 1 млн тонн;

без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенераций отработанной щелочи;

не в полном объеме исполняется план мероприятий по охране окружающей среды;

без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд-испаритель;

не выполняются требования, предусмотренные в заключении государственной экологической экспертизы;

без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя;

осуществлено сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения;

без наличия разрешительных документов осуществлены самовольные эмиссии на испарительных емкостях объекта ЖКЗЕ.

В итоге в отношении компании возбуждено административное производство по следующим статьям КоАП РК:

статье 324 "Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды";

статье 325 "Нарушение требований проведения производственного экологического контроля";

статье 326 "Невыполнение условий экологического разрешения";

статье 328 "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду";

статье 331 "Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения";

статье 332 "Невыполнение требований законодательства РК об обязательном проведении государственной экологической экспертизы".

"В настоящее время на основании поступившего ходатайства компании материалы дела находятся на рассмотрении в административном суде Атырау. Результаты судебного разбирательства будут опубликованы дополнительно", - говорится в публикации.

При этом в Минэкологии подчеркнули, что сумма штрафа в отношении компании будет установлена судом - данные, указанные в материале Bloomberg, ведомство подтвердить не может.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014667-kazahstan-podal-v-sud-na-kompaniyu-upravlyayuschuyu-mestorozhdeniem-kashagan/