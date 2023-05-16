Спор между Казахстаном и разработчиком Кашагана может разрешиться мирно

Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о миллиардных исках Казахстана к нефтяным компаниям на месторождениях Кашаган и Карачаганак, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заверил журналистов, что сейчас "там идет рутинный процесс".

"(Все – прим. ред.) идет в соответствии с действующими процедурами. Стороны определяют арбитров. Это рутинный процесс, идут текущие консультации в рамках урегулирования спора…

В целом, я думаю, в любом случае, какие-то консультации будут между сторонами, и при наличии обоюдных пожеланий, в целом, можно рассматривать возможность урегулирования данного спора в рамках переговоров", – заверил министр.

По его словам, сейчас главным приоритетом является сохранение инвестиционного климата.

"Привлечение инвестиций и все вопросы должны решаться в правовом поле", – резюмировал он.

Иски против операторов месторождений Кашаган и Карачаганак

Напомним, в марте Bloomberg сообщил, что Казахстан подал в суд иск на нефтяное предприятие NCOC, занимающееся разработкой нефтегазового месторождения Кашаган.

Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, ведомство требует с компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

Позже стало известно о том, что правительство Казахстана начало арбитражное разбирательство против еще нескольких нефтяных компаний.

По информации Bloomberg, в марте правительство назначило арбитров для рассмотрения дел по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме – компании пока еще не назначили своих арбитров.

В апреле глава Минэнерго подтвердил информацию о том, что Казахстан подал иски против нефтяных компаний. По его словам, уполномоченный орган правительства в лице компании PSA подали иски в международный арбитраж на компании, разрабатывающие месторождения Карачаганак и Кашаган.

"Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 и 13 млрд долларов США", – заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Добавим, что, согласно информации на сайте NCOC, Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят три месторождения: Кашаган, Кайран и Актоты.

Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 км от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой и более 4 км (4 200 метров) ниже дна моря.

Также по информации на сайте КМГ, Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, которое расположено в Западно-Казахстанской области и занимает территорию более 280 км. м. Месторождение открыто в 1979 году, а опытно-промышленная разработка месторождения началась в 1984 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020735-milliardnye-iski-kazahstana-k-neftyanym-kompaniyam-mogut-udovletvorit-esche-do-suda/