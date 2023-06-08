Министр экологии объяснила, почему против оператора Кашагана подали иск

Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Министр Экологии Зульфия Сулейменова в кулуарах Международного форума Астана ответила на вопрос журналистов о судебном разбирательстве с оператором Кашагана NCOC, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, с чем связаны иски Минэкологии против компании North Caspian Operating Company (NCOC).

"В данном случае в прошлом году мы проводили плановую проверку. Выявили ряд нарушений. Компания не согласилась с теми моментами, которые мы зафиксировали. Согласно законодательству, они обжаловали в вышестоящем органе, в министерстве мы, по большой части, поддержали департамент.

По нашему мнению, имело место нарушение законодательства. Следующий шаг для компании – обжаловать решение в суде. Поэтому мы не находимся в международном суде, мы в специализированном суде Астаны. Сейчас идут слушания", – ответила Зульфия Сулейменова.

При этом, по ее словам, суть претензии заключается в нарушении экологического законодательства.

"Есть определенные требования, которые мы выставляем, как экологи, к предприятиям. Когда выходим и начинаем проверять, предприятие либо соблюдает требования, либо не соблюдает.

По ряду моментов предприятие не соблюдало эти требования. Один из самых больших вопросов, который привлек внимание – сверхнормативное размещение серы.

Вообще с NCOC, если не ошибаюсь, у нас по 10 пунктам достаточно большое количество (нарушений – прим. ред.). Есть отдельные нарушения по морскому, по наземному. Сейчас идет заслушивание. Суд должен будет решить, кто прав. Они не согласны с тем, что они нарушили", – подчеркнула министр.

Как сообщается на официальном сайте NCOC, Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят три месторождения: Кашаган, Кайран и Актоты.

При этом месторождение Кашаган – это одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия.

Его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 километрах от города Атырау на глубине 3-4 метра под водой, и уходит под воду более чем на 4 километра.

Иск против North Caspian Operating Company

Напомним, в марте Bloomberg сообщил, что Казахстан подал в суд иск на нефтяное предприятие NCOC, занимающееся разработкой нефтегазового месторождения Кашаган.

Как отмечало агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, ведомство требует от компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

Тогда корреспонденту NUR.KZ в Министерстве экологии и природных ресурсов РК подтвердили, что подали иск в суд на NCOC – еще в начале марта проверка выявила нарушения в работе компании.

В мае глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, комментируя иски Казахстана к нефтяным компаниям на месторождениях Кашаган и Карачаганак, отметил, что спор между Казахстаном и разработчиком Кашагана может разрешиться мирно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023882-ministr-ekologii-obyasnila-pochemu-protiv-operatora-kashagana-podali-isk/