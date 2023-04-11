Миллиардные иски Казахстана к нефтяным компаниям прокомментировали в Минэнерго

Нефтяное месторождение Кашаган. Фото: kbv.kz

Глава Минэнерго в кулуарах правительства прокомментировал судебные иски, поданные уполномоченным органом правительства на операторов месторождений Кашаган и Карачаганак, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго подтвердил информацию о том, что Казахстан подал иски против нефтяных компаний.

"Уполномоченный орган правительства (в лице - прим. ред.) компании PSA подали иски в международный арбитраж на компании, разрабатывающие месторождения Карачаганак и Кашаган.

Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 и 13 млрд долларов США", - заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Иски против операторов месторождений

Ранее о планах Казахстана отсудить миллиарды долларов у разработчика Кашагана сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, ссылаясь на свои источники в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, ведомство требует с компании North Caspian Operating Company, управляющей месторождением Кашаган, 5,1 млрд долларов (2,3 трлн тенге) в качестве штрафов за нарушение правил охраны окружающей среды.

Позже стало известно о том, что правительство Казахстана начало арбитражное разбирательство против еще нескольких нефтяных компаний. Эту информацию также опубликовало агентство Bloomberg.

Сообщалось, что в марте правительство назначило арбитров для рассмотрения дел по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме – компании пока еще не назначили своих арбитров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016294-milliardnye-iski-kazahstana-k-neftyanym-kompaniyam-prokommentirovali-v-minenergo/