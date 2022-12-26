Как будут рассчитывать налог на роскошь для авто, рассказали в Миннацэкономики

Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, на сколько процентов будет выше налог на роскошь на автомобили, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров заявил, что его министерство пока не рассматривает налог на роскошь в зависимости от объема двигателя.

"В принципе, у нас в каком-то виде налог на роскошь представлен. Большой объем двигателя, прогрессивная шкала, идет на налог на транспорт после трех литров. Здесь мы будем отталкиваться от стоимости.

То есть, условно, автомобиль стоит 200 тысяч долларов, или определенное количество МРП, то при первоначальном взносе будет единый платеж, либо ежегодный платеж. Что касается литража - вряд ли это будет связано с объемом двигателя", – заявил он.

Министр отметил, что точной шкалы на сегодня нет: работу по разработке проекта нового налогового кодекса только начали, активная фаза всех обсуждений будет в первом квартале 2023 года.

Напомним, в начале сентября во время выступления с ежегодным посланием народу страны президент Касым-Жомарт Токаев заявил о возможности введения налога на роскошь. Ожидается, что налог не затронет средний класс.

Позже глава МНЭ Алибек Куантыров рассказал, что налогом на роскошь будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

"Условные примеры - это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это и будет распространяться", – сообщил Куантыров.

В конце сентября глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о примерных сроках введения налога на роскошь в Казахстане.

А недавно глава МНЭ Куантыров сообщил, что тема налога в министерстве уже обсуждается. Рассматриваются, по его словам, разные предложения в части недвижимости. Он также подтвердил, что введение данного вида налога планируется с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003037-kak-budut-rasschityvat-nalog-na-roskosh-dlya-avto-rasskazali-v-minnatsekonomiki/