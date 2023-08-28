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30 лет независимости Казахстана

Куда Казахстан будет экспортировать пшеницу, если российский рынок окажется закрыт

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Пшеница растет в поле
Пшеница. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампредседателя АО "НК Продкорпорация" Самат Теньбаев на брифинге СЦК высказался о рисках усиления конкуренции на традиционных рынках по сбыту пшеницы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, куда будет экспортироваться казахстанская пшеница, если в России из-за санкций перекроют или ограничат экспорт. Журналисты выразили опасения, что соседняя страна со своим дешевым зерном может закрыть традиционные рынки сбыта Казахстана.

"Действительно, мы наблюдаем последние два-три года усиливающуюся конкуренцию на традиционных рынках Казахстана по сбыту пшеницы, продуктов переработки – это Центральная Азия. Порядка до 5 млн тонн туда отгружаем", – сообщил зампредседателя АО "НК Продкорпорация" Самат Теньбаев.

По его словам, основным сдерживающим фактором является пропускная способность инфраструктуры.

"В связи с конкуренцией, которая сейчас усилилась, с апреля активно проводится работа по открытию рынка КНР. За полгода отгружено порядка 0,5 млн тонн. Это не только "Продкорпорация", все участники мирового рынка. Ближайшая цель – до 1 млн тонн довести. В целом до 3,5 млн (потенциально – прим. ред.) они могут у нас забирать", – добавил спикер.

При этом отметим, что ранее казахстанцы были обеспокоены началом экспорта пшеницы в Китай. Однако в начале лета премьер-министр Алихан Смаилов подчеркивал, что Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне и поставляет его на экспорт.

"В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", – отмечал он.

Также напомним, что в апреле прошлого года в Казахстане вводили ограничения на экспорт зерна и муки. Через месяц эксперты призывали временно прекратить экспорт нашей пшеницы – они выражали опасение, что казахстанцы могут остаться без зерна.

В июне 2022 года стало известно, что ограничения на экспорт зерна и муки могут продлить до сентября. А спустя неделю в МСХ рассказали, что принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

Тем не менее с 14 сентября 2022 года ограничения на экспорт зерна и муки были сняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034264-kuda-kazahstan-budet-eksportirovat-pshenitsu-esli-rossiyskiy-rynok-okazhetsya-zakryt/

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