Смаилов ответил казахстанцам, обеспокоенным экспортом зерна в Китай

Горсть зерна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава правительства Алихан Смаилов сегодня на заседании кабинета министров ответил казахстанцам, обеспокоенным началом экспорта зерна в Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе заседания премьер указал, что Казахстан традиционно каждый год полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне и поставляет его на экспорт.

"В текущем году начата отгрузка пшеницы в Китайскую Народную Республику. Следует заметить, например, что даже в случае плохих погодных условий внутренняя потребность практически в два раза меньше объемов самого низкого урожая. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана", – заявил он.

В свою очередь глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году посев аграриями завершен в строго оптимальные сроки. Также вовремя проведена работа по сохранению наколенной влаги в почве.

"По данным синоптиков, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей части территории республики. В июле - августе – меньше нормы в западных и южных регионах страны, в оставшихся регионах будет согласно нормам. Чтобы сделать более-менее точный прогноз по урожаю, необходимо дождаться всходов.

Однако все эти факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой", – сказал Ербол Карашукеев.

Добавим, что 28 марта состоялось совещание по вопросам 2-го Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая. В рамках встречи были подписаны контракты на поставку зерна, сообщалось на сайте "Астық Транс".

"В рамках встречи были подписаны первые контракты на поставку зерновых грузов в количестве 50 тыс. тонн в зерновозах на новый зерновой Терминал, расположенный в пределах СЭЗ Алашанькоу. Проектная единовременная мощность хранения терминала до 500 тыс. тонн. Терминал имеет подход широкой колеи и возможность автоматической выгрузки вагонов-зерновозов", – говорилось в сообщении.

Напомним, в апреле прошлого года в Казахстане ввели ограничения на экспорт зерна и муки. Через месяц эксперты призвали временно прекратить экспорт нашей пшеницы – они выразили опасение, что казахстанцы могут остаться без зерна.

В июне 2022 года стало известно, что ограничения на экспорт зерна и муки могут продлить до сентября. Спустя неделю в МСХ рассказали, что принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

А с 14 сентября ограничения на экспорт зерна и муки были сняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023542-smailov-otvetil-kazahstantsam-obespokoennym-eksportom-zerna-v-kitay/