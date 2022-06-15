Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки

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Министерством сельского хозяйства Казахстана принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции. Ведомством были приняты соответствующие меры, сообщается на официальном сайте МСХ РК.

Отмечается, что в целях обеспечения продовольственной безопасности Казахстана Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн.

В министерстве напомнили, что до 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн муки.

По данным Зернового Союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муки – 87%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974215-kazahstan-prodlit-kvotu-na-eksport-pshenitsy-i-muki/