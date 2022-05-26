"Собственную страну оставим без зерна": экспорт пшеницы из Казахстана просят запретить

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Казахстанские переработчики зерна просят временно прекратить экспорт нашей пшеницы. Из-за прогнозов ООН специалисты опасаются, что страна останется без зерна и, соответственно, без хлеба, передает КТК.

Из-за напряженной геополитической ситуации в мире может случиться дефицит пшеницы, предупреждают международные аналитики.

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна – на нее приходится десятая часть рынка. Украинский хлеб едят страны Азии, Европы и Африки. Сейчас в черноморских портах застряло больше 4 миллионов тонн зерна. Еврокомиссия ищет пути их вывоза.

"Сейчас перед нами стоит новая задача из ряда экономических. Мы должны помочь продуктам питания из Украины и Молдовы достичь предназначенных для них мировых рынков, потому что мы хотим предотвратить любой дефицит в других частях мира из-за невозможности этих стран осуществить поставки. И это огромная логистическая задача", – комментировала ситуацию еврокомиссар по транспорту Адина-Иоана Вэлян.

В этом году Украина не может рассчитывать на хороший урожай. Россия же еще в марте ввела запрет на вывоз зерновых в страны ЕАЭС.

В ООН опасаются, что сложная ситуация приведет к массовому голоду и инфляции во многих странах мира. К слову, Индия, которая тоже является крупным экспортером, уже приняла решение прекратить продажу своей пшеницы.

Казахстан экспортировать пока продолжает. Но, по словам отечественных переработчиков, пора задуматься о запасах для себя: сейчас страна вывозит слишком много зерна, ставшего "на вес золота".

"Темпы экспорта пшеницы достигли 700 тысяч тонн в месяц, это небывалый вообще объем экспорта для Казахстана. Минсельхоз выпустил вот это вот постановление по квотированию экспорта. Сделали квоту – миллион тонн на экспорт пшеницы на два месяца.

После 15 июня не можем, не имеем права экспортировать, иначе мы собственную страну оставим без зерна. Лучше ошибиться в большую сторону. Пусть у нас будет на 500, на миллион в сентябре больше, но они будут. Чем у нас будет минус миллионов тонн – и мы в августе останемся без зерна, без муки", – поделился своим мнением президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Талгатбек.

По экспорту пшеницы для нашей страны, казалось бы, открываются новые горизонты, говорят специалисты. Сейчас казахстанское зерно в основном вывозят в Узбекистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. Но с планами на более широкий экспорт не все так однозначно.

"Новые направления – это вот в сторону Черного моря, через Грузию тоже есть потенциал по экспорту. Смотрим, куда можно поставлять. Но логистика очень дорогая сейчас. И конкурировать на тех рынках с, допустим, Америкой, нам сложно. Мы просто не выдерживаем конкуренцию, потому что нам довезти до Поти, порта, это будет 120-150 долларов стоить. То есть, зерно стоит 370-380 долларов, еще половину ты должен отдать, чтобы довезти", – поясняет Талгатбек.

Но не все аналитики считают, что Казахстану стоит закрывать экспорт. По их словам, в такой ситуации мы больше потеряем, чем приобретем.

Голод из-за дефицита зерна Казахстану точно не грозит, а потому, как считают эксперты, лучше обратить внимание на проблемы этой отрасли, которые повторяются из года в год. По их мнению, если эти проблемы решить, пшеницы хватит на всех.

"Казахстан – это экспортер зерна. Это наш бизнес. Это все равно что нам сказать: закройте экспорт нефти, меди или каких-то металлов. Это будет очень больной удар по экономике. Это будет разрыв отношений со многими странами, у которых, можно сказать, от наших контрактов зависит, голод будет или не будет в стране.

Как всегда, фермерам не хватает денег на семена, на удобрения, недостаточно дизтоплива. Вроде дают солярку субсидированную, но, как всегда, есть недовольные", – заявил аналитик Кирилл Павлов.

По прогнозам, в этом году казахстанские фермеры должны собрать больше 10 миллионов тонн пшеницы. Продлят ли действие квот на экспорт или же в силу могут вступить какие-то новые ограничения, вопрос пока открытый.

Источник: КТК

Отметим, что с середины апреля до середины июня в Казахстане действуют ограничения на экспорт зерна и муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971061-sobstvennuyu-stranu-ostavim-bez-zerna-eksport-pshenitsy-iz-kazahstana-prosyat-zapretit/