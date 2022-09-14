В Казахстане разрешили экспорт муки и пшеницы

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Казахстанские аграрии вновь могут без ограничений продавать пшеницу и муку за рубеж – подписан соответствующий приказ. Об этом говорится на официальном сайте МСХ.

"Министерством сельского хозяйства РК с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж", – сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Ограничения на экспорт вводили еще в июле. Продлиться они должны были до 30 сентября.

Минсельхоз заверяет, что такая мера была необходима для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. Однако "после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых" квотирование решили отменить.

"На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых – это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га)", – подчеркнули в МСХ.

Новый же приказ Минсельхоза вступает в силу со дня его первого официального опубликования. Таким образом, с экспорта муки и пшеницы в Казахстане снимаются все ограничения.

Две недели назад комиссия при правительстве приняла решение снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987801-v-kazahstane-razreshili-eksport-muki-i-pshenitsy/