Казахстан может продлить ограничение на экспорт зерна и муки до сентября

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Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев в кулуарах кабмина высказался о возможности продления квотирования на экспорт пшеницы до 1 сентября, передает корреспондент NUR.KZ.

Карашукеев напомнил, что до 15 июня в Казахстане действуют квоты и ограничения на экспорт пшеницы в размере 1 млн тонн, и 300 тыс. тонн – муки.

"Пока мы придерживаемся этих мер. Ограничение – это могут быть пошлины либо квоты. Мы выбрали путь квотирования. Квота будет продлена, 15 июня срок этой квоты заканчивается.

Если порядка 1 млн тонн зерна у нас квота была, из них 40% выбрано уже. Из муки порядка 70% выбрано уже. Сейчас мы анализируем и принимаем решение. С высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", – резюмировал глава МСХ.

Вместе с тем Карашукеев поделился прогнозами касательно того, какие объемы зерна ожидают собрать в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1972955-kazahstan-mozhet-prodlit-ogranichenie-na-eksport-zerna-i-muki-do-sentyabrya/