Ограничения на экспорт муки и зерна ввел Минсельхоз Казахстана

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Министр сельского хозяйства РК подписал указ, согласно которому в Казахстане вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Документ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции, сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства.

После введения в действие приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) - 1 млн тонн;

на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тыс. тонн.

К распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие АО "НК "Продкорпорация" 10% от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене. Фиксированная цена и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница, будут сообщены дополнительно.

"Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта, согласно таможенному законодательству, до дня введения в действие приказа подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан.

На товары, по которым таможенная декларация или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление фитосанитарного сертификата осуществляется согласно порядку распределения количественных ограничений, утвержденному вышеуказанным приказом", - добавили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965436-ogranicheniya-na-eksport-muki-i-zerna-vvel-minselhoz-kazahstana/