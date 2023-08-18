Доллар подешевел на бирже в Казахстане после резкого взлета

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара пошел на снижение в Казахстане, подешевев на 1 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По результатам торгов средневзвешенный курс доллара составил 461,71 тенге, снизившись на 1,25 тенге с момента последней сессии.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 452-453 тенге, продажа – 457-460 тенге;

покупка – 452-453 тенге, продажа – 457-460 тенге; в Алматы: покупка – 452-454 тенге, продажа – 457-460 тенге;

покупка – 452-454 тенге, продажа – 457-460 тенге; в Шымкенте: покупка – 452-452,5 тенге, продажа – 457-460 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, купить и продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 451-455 тенге, продажа – 455-462 тенге;

покупка – 451-455 тенге, продажа – 455-462 тенге; в Алматы: покупка – 453,5-453,9 тенге, продажа – 459,3-459,5 тенге;

покупка – 453,5-453,9 тенге, продажа – 459,3-459,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 455-457 тенге, продажа – 457,5-459 тенге.

Ситуация с курсом доллара в Казахстане

Напомним, что 17 августа утром стоимость доллара в казахстанских обменниках подскочила до 468 тенге.

А по итогам вчерашних торгов, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос сразу почти на 8 тенге. До этого на KASE доллар подорожал на 6 тенге, в понедельник тоже наблюдался рост - на 3 тенге.

В Нацбанке по данному поводу заявили, что не таргетируют и не прогнозируют курс нацвалюты - он формируется исключительно на основе рыночных факторов.

Экономисты же считают одной из возможных причин ослабления тенге падение мировых цен на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent снизилась на 1,5%. На ситуацию может также влиять нестабильный рубль. Эксперты предполагают: тенге ослабили, чтобы нас не захлестнула волна российского импорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033069-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane-posle-rezkogo-vzleta/