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Доллар резко подорожал на бирже в Казахстане в начале недели

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подорожал почти на 3 тенге в понедельник, 14 августа, на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 448,55 тенге, повысившись на 2,55 тенге с момента последней сессии.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 446-449,5 тенге, продажа – 451-452 тенге;
  • в Астане: покупка – 446-447 тенге, продажа – 451-452 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 446-447 тенге, продажа – 451-452 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 448,7-448,9 тенге, продажа – 451,3-451,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 446,6-449,5 тенге, продажа – 450,5-453,5 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 449-450 тенге, продажа – 450,9-451,4 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032402-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/

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