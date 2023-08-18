Вырастет ли доллар до 500 тенге: мнение казахстанских экспертов

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В данный момент тенге переживает очередное падение. Нацбанк Казахстана между тем провел опрос участников финансового рынка, из которого журналисты NUR.KZ узнали, возможен ли рост доллара до 500 тенге.

За последнюю неделю тенге сильно "просел" по отношению ко всем основным иностранным валютам. Так, например, по состоянию на 18 августа текущего года евро уже перешел границу в 500 тенге. Сейчас некоторые обменные пункты Алматы установили курс в 506-507 тенге за евро.

Похожее падение происходит и по отношению к доллару. За последние несколько дней американская валюта подорожала на 17,38 тенге. Однако некоторые эксперты считают, что это не предел.

Так, согласно макроэкономическому опросу, который провел Национальный банк РК, по итогам 2023 года аналитики ожидают, что доллар будет стоить 454 тенге. Отметим, что текущий курс американской валюты уже превысил эту отметку, однако данный опрос был плановым – его провели в первой декаде августа, то есть до того, как тенге резко" рухнул".

При этом на 2024 год прогнозируется курс в районе 475,4 тенге за доллар, а в 2025 году ожидается, что он вырастет почти до 500 тенге, точнее до 497 тенге за доллар.

Впрочем, на самом деле ожидания экспертов стали более позитивные. Например, в макроэкономическом опросе, который был опубликован в мае, они предполагали, что к концу 2023 года за один доллар будут предлагать в среднем 462,3 тенге, а в 2025 году – вообще 510 тенге.

Стоит отметить, что данный макроэкономический опрос не содержит прогнозы самого Национального банка РК. На самом деле это обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Другими словами, эксперты высказывают свое субъективное мнение, которое строится на их восприятии экономических процессов. Эта информация призвана помочь казахстанцам лучше понять о том, что происходит с тенге и что, возможно, произойдет в будущем.

Однако использовать результаты опроса в своей инвестиционной деятельности не следует – важно помнить, что прогнозы могут и не сбыться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033001-vyrastet-li-dollar-do-500-tenge-mnenie-kazahstanskih-ekspertov/