Ситуацию с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане тенге продолжает слабеть по отношению к доллару - о ситуации с курсом валют на отечественном рынке рассказали в пресс-службе НБК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в НБК, тенге может ежедневно двигаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. Это зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке.

"Национальный Банк Казахстана не таргетирует и не прогнозирует курс тенге - он формируется исключительно на основе рыночных факторов. НБК в валютной политике остается приверженным принципам свободного курсообразования", - отметили в главном банке страны.

Амплитуда колебаний курса тенге зависит от ожиданий участников рынка, динамики на мировых рынках и внутренних факторов. Объемы на бирже покупают и продают банки второго уровня и другие финансовые организации, объяснили в НБК.

Напомним, что сегодня, 17 августа, утром стоимость доллара в казахстанских обменниках подскочила до 468 тенге.

А по итогам дневных торгов, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос сразу почти на 8 тенге. Вчера на KASE доллар подорожал на 6 тенге, в понедельник тоже наблюдался рост - на 3 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032906-situatsiyu-s-kursom-tenge-prokommentirovali-v-natsbanke/