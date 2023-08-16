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Доллар подорожал в Казахстане сразу почти на 6 тенге

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Калькулятор, блокнот и доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос сразу почти на 6 тенге. Актуальные курсы валют опубликованы на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент стоимость американского доллара в Казахстане составляет 455,29 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара поднялся на 5,81 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня в Астане, Алматы и Шымкенте покупка долларов стоит 454-456,5 тенге, а продажа – 460-462,3 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, купить и продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 455,5-455,9 тенге, продажа – 460,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 451-458,5 тенге, продажа – 459-463 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 456,4-457 тенге, продажа – 461-462 тенге.

Напомним, что в понедельник, 14 августа, мы также писали о том, что доллар подорожал почти на 3 тенге. Тогда стоимость американской валюты остановилась на 448,55 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032728-dollar-podorozhal-v-kazahstane-srazu-pochti-na-6-tenge/

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