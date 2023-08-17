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Доллар резко подорожал в казахстанских обменниках

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость американской валюты значительно увеличилась сегодня, 17 августа, в обменных пунктах Казахстана - доллар вырос до 468 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно данным официального сайта Нацбанка, официальный курс доллара составляет 454,3 тенге.

Однако в казахстанских обменниках "американца" продают дороже - об этом свидетельствует информация с сайта Kurs.kz. В настоящий момент купить и продать доллары в обменных пунктах можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 462,5-463 тенге, продажа – 467-468,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 456-464 тенге, продажа – 465-468 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 461-463 тенге, продажа – 465-468 тенге.

Стоит отметить, что накануне на Казахстанской фондовой бирже произошел резкий рост курса доллара - за сутки американская валюта стала дороже почти на 6 тенге. В минувший понедельник тоже наблюдался рост - почти на 3 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032844-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstanskih-obmennikah/

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