Курс доллара снова резко взлетел на бирже в Казахстане

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос сразу почти на 8 тенге в Казахстане, сообщается на официальном сайте KASE.

Стоимость одного доллара на данный момент составляет уже 463,19 тенге. Со вчерашнего дня он вырос на 7,9 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 459-461 тенге, продажа – 465-467 тенге;

покупка – 459-461 тенге, продажа – 465-467 тенге; в Алматы: покупка – 459-462 тенге, продажа – 465-467 тенге;

покупка – 459-462 тенге, продажа – 465-467 тенге; в Шымкенте: покупка –459-461 тенге, продажа – 465-467 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, купить и продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 457-464 тенге, продажа – 464,9-470 тенге;

покупка – 457-464 тенге, продажа – 464,9-470 тенге; в Алматы: покупка – 460,5-461,3 тенге, продажа – 464,5-465 тенге;

покупка – 460,5-461,3 тенге, продажа – 464,5-465 тенге; в Шымкенте: покупка – 460-463 тенге, продажа – 464,5-466 тенге.

Напомним, что вчера на бирже также резко вырос курс доллара – за сутки американская валюта подорожала почти на 6 тенге. А до этого мы также писали о том, что доллар подорожал почти на 3 тенге в понедельник, 14 августа.

При этом сегодня стоимость доллара в казахстанских обменниках подскочила до 468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032886-dollar-snova-rezko-vzletel-na-birzhe/