"Это достаточно странно": экономист о причинах резкого ослабления тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки тенге подешевел по отношению к доллару сразу на 8 пунктов. Экономисты называют несколько возможных причин резкого ослабления нацвалюты, передает сайт телеканала КТК.

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже вчера, 17 августа, средневзвешенный курс доллара составил 463,19 тенге за единицу. Ситуацию прокомментировали в Национальном банке.

"Тенге может ежедневно двигаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. Это зависит от факторов спроса и предложения на валютном рынке. Национальный банк не таргетирует и не прогнозирует.

Курс тенге формируется исключительно на основе рыночных факторов. Амплитуда колебаний тенге зависит от ожиданий участников рынка", - сообщил пресс-секретарь Национального банка РК Асан Ахметжан.

Между тем экономисты считают одной из возможных причин ослабления тенге падение мировых цен на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent снизилась на 1,5%.

На ситуацию может также влиять нестабильный рубль. Эксперты предполагают: тенге ослабили, чтобы нас не захлестнула волна российского импорта.

В обменниках доллар вчера продавали по 464,5 тенге за единицу. Как поведет себя валюта дальше, аналитики предсказывать не берутся - слишком много внешних факторов, которые могут повлиять на курсообразование.

"С понедельника мы были 445, а сегодня были по 465. Это достаточно странно. Ничего глобально не изменилось, но мы слабеем. Поэтому здесь можно очень долго гадать на кофейной гуще.

Это, возможно, да, мы восстанавливаем паритет с рублем. Потому что наши предприниматели начали выть о том, что слишком слабый рубль мешает нам. Но на самом деле это такая игра с огнем, потому что повышение курса влечет маховик инфляции", - считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032946-eto-dostatochno-stranno-ekonomist-o-prichinah-rezkogo-oslableniya-tenge/