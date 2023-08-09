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Токаеву рассказали, какие заводы планируют запустить в Павлодарской области

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Касым-Жомарт Токаев и Асаин Байханов
Касым-Жомарт Токаев и Асаин Байханов. Фото: Акорда

Сегодня президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии и инвестиционном потенциале Павлодарской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

Ознакомившись с ситуацией в Экибастузе, глава государства прибыл в Павлодар, где был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона.

Как доложил аким области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании EkibastuzFerroAlloys.

Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест. В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании RailCastSуstems с объемом инвестиций 78 миллиардов тенге.

Господдержку получили и действующие предприятия региона. Так, компания "Нефтехим LTD" первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО "Казмунайхим" запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.

Рабочая поезда Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область
Рабочая поезда Токаева в Павлодарскую область. Фото: Акорда

Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота в год. Объем инвестиций составит 347 миллиардов тенге.

Отдельно Президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.

Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.

Рабочая поездка Токаева в Павлодарскую область

Напомним, что сегодня президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Первым делом он отправился на Экибастузскую ТЭЦ, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах", – заявил он.

Далее глава государства проверил ход подготовки к отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей.

Также Токаев заявлял о необходимости перехода на новую экономическую модель. Изложить свое видение экономической политики страны глава государства планирует в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

Он раскритиковал казахстанских экономистов, отметив, что в этой сфере нужны кардинальные изменения.

Также сегодня президент побеседовал с жителями Экибастуза, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031876-tokaevu-rasskzaali-kakie-zavody-planiruyut-zapustit-v-pavlodarskoy-oblasti/

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