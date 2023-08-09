Токаев проверил, как готовятся к отопительному сезону в Экибастузе (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. За счет средств резерва Правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

В целом, по информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов.

Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ.

Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. Глава государства посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.

Первым объектом, куда отправился президент, стала ТЭЦ Экибастуза – он ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на предприятии.

"То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось", – высказался президент о событиях, которые произошли здесь в конце прошлого года.

Напомним, в конце ноября 2022 года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла. В городе был объявлен режим ЧС, который отменили лишь 8 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031824-tokaev-proveril-hod-podgotovki-k-predstoyaschemu-otopitelnomu-sezonu/