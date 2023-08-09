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Токаев выступит с посланием народу Казахстана в сентябре

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Павлодарскую область заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель, говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

В пресс-службе президента заявили, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

"Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение", – подчеркнул Токаев.

По его словам, задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.

"Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом.

Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы", – заявил президент.

Он добавил, что обеспечение достойного уровня жизни народа напрямую связано с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны.

"Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что сегодня президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Первым делом он отправился на Экибастузскую ТЭЦ, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах", – заявил он.

Далее глава государства проверил ход подготовки к отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей.

Также отметим, что прошлое послание президента было озвучено 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031830-tokaev-vystupit-s-poslaniem-k-narodu-kazahstana-v-sentyabre/

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