Токаев побеседовал с жителями Экибастуза (видео)

Касым-Жомарт Токаев с жителями Экибастуза. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с жителями Экибастуза во время своей рабочей поездки в Павлодарскую область, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

После осмотра Экибастузской ТЭЦ президент побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

"Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации.

В свою очередь жители поблагодарили президента за поддержку со стороны государства, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов. Председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил президента поручить акимату благоустроить городской парк "Шахтер". Многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей.

Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены, и по ним будут даны соответствующие поручения.

"Этот момент очень правильный. Беру на заметку. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом", – подчеркнул президент.

Рабочая поездка Токаева в Павлодарскую область

Напомним, что сегодня президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Первым делом он отправился на Экибастузскую ТЭЦ, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах", – заявил он.

Далее глава государства проверил ход подготовки к отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей.

Также Токаев заявлял о необходимости перехода на новую экономическую модель. Изложить свое видение экономической политики страны глава государства планирует в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

Он раскритиковал казахстанских экономистов, отметив, что в этой сфере нужны кардинальные изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031846-tokaev-pobesedoval-s-zhitelyami-ekibastuza/