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"Они не дорабатывают": Токаев высказал критику в адрес казахстанских экономистов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал казахстанских экономистов, отметив, что в этой сфере нужны кардинальные изменения. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом.

Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись.

Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031835-oni-ne-dorabatyvayut-tokaev-vyskazal-kritiku-v-adres-kazahstanskih-ekonomistov/

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