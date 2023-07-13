Глава фонда "Самрук-Казына" объяснил повышение тарифов на комуслуги в Казахстане

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов на пресс-брифинге в Астане заявил, что пора избавляться от дотируемых тарифов, так как действующие не позволяют вовремя модернизировать инфраструктуру, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Жакупов указал на необходимость обновлять изношенные сети и строить новые станции. А для этого, заявил он, необходимо пересматривать тарифную политику.

"Пора избавляться от дотируемых тарифов. Только в этом случае можно будет обновить изношенные сети, построить новые электростанции и не сталкиваться больше с проблемами в энергосбережении и обеспечении людей теплом.

Ни один инвестор не придет в бизнес, будь то энергетика, производство, транспорт, топливный сектор, если на товар не будет справедливой цены. Если цена будет ниже себестоимости", – отметил глава фонда "Самрук-Казына".

В пример он привел ситуацию в Экибастузе.

"В прошлом году у нас была трагедия в Экибастузе. В том числе одной из причин, я считаю, тарифную политику. Если у нас тариф не позволяет вовремя проводить планово-предупредительные ремонты, модернизировать инфраструктуру, то рано или поздно она сломается", – пояснил спикер.

Между тем, считает он, не должно быть резких движений в этой области.

"Мы прекрасно осознаем всю сложность и чувствительность для людей в вопросах тарифов. Ни в коем случае не должно быть резких движений в этой области.

Наша задача – сохранить рост тарифов в пределах целевого инфляционного коридора в 10-12%. Чтобы обеспечить социальную стабильность.

Изменение тарифов – это сложный, но необходимый шаг, которые даст толчок всей экономике. Текущие тарифы сдерживают развитие экономики всей страны", – резюмировал Нурлан Жакупов.

Рост тарифов на комуслуги в Казахстане

Напомним, в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

В апреле министр энергетики Алмасадам Саткалиев также говорил о повышении тарифов на коммунальные услуги. По его словам, тарифы будут повышаться, но повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

В конце мая вице-министр энергетики Нурмаганбетов сообщал, что в ведомство поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

А в конце июня сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций. Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

Кроме того, мы ранее рассказывали, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.

Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%. Он назвал это умеренным повышением. По словам главы кабмина, без роста тарифов невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Также представители МИИР и МНЭ разъяснили, кого не коснется повышение тарифов на комуслуги и как получить за них компенсацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028517-glava-fonda-samruk-kazyna-obyasnil-povyshenie-tarifov-na-komuslugi-v-kazahstane/