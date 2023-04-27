На критику депутата по возврату выведенных из страны активов ответили в Минюсте

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената ответила, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных из страны активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера, 26 апреля, депутат мажилиса Ермурат Бапи на пленарном заседании палаты в своем запросе попросил главу кабмина объяснить, почему до сих пор не разработан и не внесен на рассмотрение парламента проект закона по возврату незаконно выведенных из страны активов. Также депутат предположил, что в нынешнем правительстве есть люди, которые "дают время, чтобы люди успели спрятать украденные у народа деньги".

Как отметила Ботагоз Жакселекова, разработчиком законопроекта выступает Министерство юстиции.

"Сейчас ведется всесторонне обсуждение его (законопроекта – прим. ред.) с заинтересованными государственными и правоохранительными органами. В ближайшее время законопроект будет размещен на портале "Открытые НПА". У общественности будет возможность также просмотреть, прокомментировать. В пределах компетенции информация сейчас такая", – добавила она.

В целом, по ее словам, к этому часу ведется активная работа над законопроектом.

"Для его всестороннего обсуждения, поскольку вопрос достаточно комплексный. Требует определенного времени", – резюмировала вице-министр.

Напомним, в начале лета прошлого года была создана межведомственная комиссия во главе с генпрокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно выведенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

Между тем в ноябре, выступая на своей инаугурации, Токаев заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день глава государства подписал указ о мерах по возврату в страну незаконно выведенных активов.

В декабре глава Антикора доложил Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в Казахстане и за рубежом установлены и будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

В конце марта текущего года президент обратился к депутатам парламента и попросил их принять закон о возврате в страну незаконно выведенных средств.

А на прошлой неделе министр финансов сообщил, что в Казахстан возвращено около 670 миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018545-na-kritiku-deputata-po-vozvratu-vyvedennyh-iz-strany-aktivov-otvetili-v-minyuste/