В вопросе возврата капитала из-за рубежа много необъяснимого, заявил депутат

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Ермурат Бапи на пленарном заседании мажилиса потребовал разработать проект закона по возврату незаконно выведенных из страны активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ермурат Бапи в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова и генпрокурора Берика Асылова напомнил, что после январских событий президент Касым-Жомарт Токаев взял курс на возвращение незаконно выведенных из страны средств и мобилизацию экономики на обслуживание социальных нужд страны и народа.

"Возврат активов является очень важным вопросом повестки дня. Люди ждут от властей быстрых и смелых шагов в этом процессе", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что по поручению президента была создана специальная комиссия по возврату выведенных за рубеж активов.

"Но никаких конкретных действий со стороны этой комиссии не видно. Если что-то и делается, то тайно от нас, граждан общества. Это или саботаж старых кадров, или заговор против национальных и экономических интересов, но в вопросе возврата капитала из-за рубежа много необъяснимого", – заявил он.

В частности, по его словам, правоохранительные органы Латвии подозревают, что отдельные граждане Казахстана уклоняются от уплаты налогов и покупают недвижимость в Балтийском регионе за счет активов, незаконно вывезенных из Казахстана.

В качестве еще одного примера он привел ситуацию вокруг Кайрата Боранбаева и его супруги.

"Боранбаева недавно судили по легкому обвинению, но очень серьезные дела, связанные с ним, закрыли. Почему соответствующие органы не проверили деятельность Боранбаева в Латвии и странах Европы, активы, зарегистрированные на его семью и компании?

Вы знаете, что жена Боранбаева продала бизнес-самолет, зарегистрированный на ее имя? По оценкам экспертов, рыночная стоимость этого самолета оценивается в 30 миллионов долларов. Откуда у этой женщины столько денег? Почему соответствующие органы нашей страны не попытались "заморозить" этот актив, зная о планах по продаже?", – задался он вопросами.

Депутат добавил, что в нынешнем правительстве есть люди, которые "дают время, чтобы люди успели спрятать украденные у народа деньги".

"Мы считаем, что наша главная цель – принятие закона о возврате незаконно выведенных из страны активов в приоритетном порядке. Благодаря этому закону мы сможем более эффективно контролировать вопрос возврата капитала в страну", – заявил мажилисмен.

В связи с этим он попросил главу кабмина объяснить, почему до сих пор не разработан и не внесен на рассмотрение парламента соответствующий проект закона.

"Вы не только что возглавили правительство, вы и ранее занимали должность премьер-министра. В этой связи прошу объяснить, почему затягивается подготовка законопроекта о возврате незаконно выеденных из страны активов, хотя президент поручил подготовить его до 31 марта?" – обратился Ермурат Бапи к главе правительства.

Напомним, что в ноябре 2022 года, выступая на своей инаугурации, Токаев заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день президент подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Правительству, Генпрокуратуре и другим компетентным госорганам и организациям до 31 марта 2023 года было поручено разработать и внести на рассмотрение мажилиса парламента проект закона, направленный на:

определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;

регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;

обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;

стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;

принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;

создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;

образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

29 марта глава государства обратился к депутатам парламента и попросил их принять закон о возврате незаконно в страну выведенных средств.

Добавим также, что в начале лета прошлого года была создана межведомственная комиссия во главе с генпрокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

В декабре прошлого года глава Антикора доложил Токаеву, что за 11 месяцев 2022 года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в Казахстане и за рубежом установлены и будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

Кроме того, 20 апреля министр финансов сообщил, что на сегодняшний день в Казахстан возвращено около 670 миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018406-net-konkretnyh-deystviy-deputat-potreboval-aktivizirovat-vozvrat-aktivov-iz-za-rubezha/