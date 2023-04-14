Цены на автогаз неоправданно завышали в Алматы, заявили в АЗРК

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы были выявлены факты превышения цен на сжиженный нефтяной газ. Об этом на брифинге РСК рассказал глава Департамента АЗРК по Алматы, передает NUR.KZ.

Руководитель Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы Нуржан Уранхаев рассказал о развитии конкуренции и ситуации с монополиями на разных рынках товаров и услуг.

Также он поведал, как в мегаполисе соблюдают конкурентное законодательство.

Одно из направлений работы – проведение анализа товарных рынков для определения уровня конкуренции. Выявляются субъекты рынка, занимающие доминирующее или монопольное положение, сообщили в пресс-службе.

"Так, Департаментом в 2022 году завершено 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках города Алматы, такие как розничная реализация нефтепродуктов, угля, электрической энергии, продовольственных товаров (молоко, сахар, подсолнечное масло, пищевая соль), ТБО, информационно-диспетчерских служб такси, проводного интернета и т.д.", – сообщили в РСК.

В пресс-службе заявили, что по результатам проведенных анализов выявлен 21 доминант и 6 монополистов. Кроме того, внесено 37 уведомлений, 17 предписаний и проведено 21 расследование.

Нурлан Уранхаев. Фото: t.me/bort_01

К примеру, как сообщается, на основании заключения Департамента, в действиях ТОО "Petrosun" установлены факты применения монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа.

"За период с сентября по ноябрь 2021 года цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла на более чем 300% от утвержденной уполномоченным органом предельной цены и составила 183 тыс. тенге за тонну.

Данный рост явился следствием непрекращающегося повышения цены на товар в ходе биржевых торгов со стороны ТОО "Petrosun" без объективно оправданных на то причин", – рассказал коротко Нуржан Уранхаев.

По результатам проведенных мероприятий в доход государства возмещено свыше 2,2 млрд тенге, сообщили в РСК.

"В дальнейшем, по результатам заключения антимонопольного органа ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму свыше 600 млн тенге по факту злоупотребления своим доминирующим положением, выраженном в необоснованных отказах от реализации нефтепродуктов (АИ-92, ДТ) отдельным субъектам рынка.

По итогам судебных разбирательств, действия антимонопольного органа признаны законными и обоснованными, на сегодняшний день сумма штрафных санкций оплачена в бюджет в полном объеме", – подытожили в службе.

Ранее стало известно, что предельную цену на сжиженный нефтяной газ планируют повысить в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016780-tseny-na-avtogaz-neopravdanno-zavyshali-v-almaty-zayavili-v-azrk/