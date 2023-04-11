Подорожание топлива и его связь с ценами на продукты: что об этом думают эксперты

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК высказался о влиянии повышения стоимости ГСМ на ценообразование продуктов питания, передает корреспондент NUR.KZ.

В МСХ признали, что рост цен на ГСМ повлияет на рост товаров в целом, и в том числе на рост социально значимых товаров агропромышленного комплекса.

"В целом, по экспертным оценкам, рост цен ГСМ на 20% может отразиться на росте конечной продукции от 2 до 5%", – заявил он.

Но при этом вице-министр отметил, что для весеннего полива требуется 413 тысяч тонн ГСМ. Это, по его словам, на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, по цене ниже рыночной на 20%.

"Поэтому данный рост цен на ГСМ, а именно на дизтопливо, в краткосрочной перспективе не отразится на ценах", – заверил спикер.

Добавим, что перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане был утвержден в 2010 году и приводится на официальном сайте информационно правовой системы "Адилет".

Всего в данный перечень входит 19 наименований продуктов, таких как мука, хлеб, некоторые виды овощей, сахар, мясо, масло, соль, яйца и так далее.

Предельные цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

Напомним, что 3 апреля экс-министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в стране планируется поднять предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель.

По его словам, цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 планируется повысить со 182-187 тенге до 205 тенге за литр. Подорожание составит 11%. При этом цена на дизель, как ожидается, поднимется до 295 тенге за литр.

"Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230 до 260 тенге – в среднем, рост 20%", – объяснял он, уточнив, что нововведения должны вступить в силу 12 апреля, то есть уже завтра.

Позже Акчулаков высказался о влиянии роста цен на топливо в Казахстане на ценообразование других товаров.

"Вклад на рост цен товаров самого ГСМ, мне кажется, он достаточно сильно преувеличен, на самом деле. Я не думаю, что это будет значительный рост. Другой вопрос – рост надо контролировать. Поэтому, конечно, наверное, какой-то, определенно, рост будет. Но я думаю, это все будет в пределах плановой инфляции заложено. Доля вклада в общую инфляцию не думаю, что большая будет", – заявил тогда Болат Акчулаков.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Позже премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление по ценам на топливо.

По его словам, НПЗ Казахстана работают на пределе своих мощностей, однако страна постоянно сталкивается с рисками нехватки ГСМ. Премьер подчеркнул, что основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане, так как в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза.

"Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен соседних стран, то мы столкнемся с дефицитом того же дизтоплива в объеме 850 тыс. тонн по текущему году", – заявил Смаилов.

При этом еще летом прошлого года Акчулаков высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016363-kak-podorozhanie-topliva-otrazitsya-na-tsenah-na-produkty-chto-ob-etom-dumayut-eksperty/