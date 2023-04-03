Скажется ли рост цен на бензин на стоимости других товаров, рассказал Акчулаков

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И. о. министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге СЦК высказался о влиянии роста цен на топливо в Казахстане на ценообразование других товаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как скажется повышение цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) на ценообразовании других товаров. Они поинтересовались, не получится ли так, что из-за резкого скачка цен на топливо начнется подорожание продуктов и товаров, услуг.

"Вклад на рост цен товаров самого ГСМ, мне кажется, он достаточно сильно преувеличен, на самом деле. Я не думаю, что это будет значительный рост. Другой вопрос – рост надо контролировать. Поэтому, конечно, наверное, какой-то, определенно, рост будет. Но я думаю, это все будет в пределах плановой инфляции заложено. Доля вклада в общую инфляцию не думаю, что большая будет", – заявил Болат Акчулаков.

Мотивируя свой ответ, он отметил, что Минэнерго предлагает не в два раза поднять цены, а на 11% по бензину и около 20% – по дизельному топливу.

"Если вы посмотрите статистику (за – прим. ред.) 2021, 2022 годов – цены не менялись на топливо, но (цены на – прим. ред.) товары все это время, они все-таки жили своей жизнью", – резюмировал Болат Акчулаков.

Также на брифинге Акчулаков заявил, что сегодня будет опубликован проект приказа о повышении предельных розничных цен на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане.

Ситуация с ГСМ в Казахстане

В начале июля прошлого года в Казахстане ввели запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом сроком на шесть месяцев. В декабре стало известно, что данный запрет собираются продлить.

В январе этого года Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива был продлен еще на 6 месяцев.

До этого в начале января премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить контроль за ГСМ для снижения "вымывания" топлива из Казахстана.

Кроме того, были установлены предельные цены на бензин в регионах страны.

Также мы писали, что за 2022 год горюче-смазочные материалы успели подорожать на 2,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015255-skazhetsya-li-rost-tsen-na-benzin-na-stoimost-drugih-tovarov-rasskazal-akchulakov/