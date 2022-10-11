Казахстан отличился самым дешевым газом среди стран Европы

Газовая горелка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Газ для казахстанцев оказался доступнее, чем для жителей многих стран Европы, в том числе и России. Сколько стоит газ в Казахстане и можно ли еще больше на нем сэкономить, узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что Казахстан отличился самыми дешевыми коммунальными услугами среди стран СНГ.

Наши граждане тратят на их оплату в среднем около 47 долларов в месяц. Дешевле комуслуги стоят только в Узбекистане, но из-за более низких зарплат они обходятся населению дороже.

Как оказалось, и в международном масштабе Казахстан также отличился дешевыми и доступными коммунальными услугами.

Как минимум это касается тарифов на газ. В нашей стране самая низкая стоимость газа среди большинства стран Европы. На это обратили внимание аналитики «РИА Рейтинг».

Газ для казахстанцев обходится всего в 4,1 рубля за кубометр или в 58,5 доллара за 1 000 кубометров. Это лучший показатель среди 32 европейских стран.

В тройке лидеров также оказались страны СНГ. На втором месте – Россия. Здесь, как отмечают аналитики, стоимость одного кубометра газа составляет 6,7 рубля или же 96,2 доллара за 1 000 кубометров.

На третьем месте расположилась Беларусь – за один кубометр газа здесь просят около 9,6 рубля или же 138,7 доллара за 1 000 кубометров.

В пятерку лидеров по стоимости газа также вошли Турция (145,8 доллара за 1 000 «кубов») и Венгрия (315 долларов за 1 000 кубометров).

Самый дорогой газ продается в Швеции – 1 000 кубометров будет стоить более 1,9 тыс. долларов.

В Казахстане самый дешевый газ. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, как отмечают аналитики портала Finprom, для рядовых жителей стран важнее не сама стоимость газа, а его доступность. Другими словами, сколько можно купить газа на среднюю зарплату в стране.

Если рассматривать ситуацию с газом в таком ключе, то окажется, что расположившаяся на третьем месте Беларусь сразу же опустится на шестое место, а Турция и Венгрия "вылетят" даже из первой десятки.

В этом плане неизменны остались позиции Казахстана и России. Как и в первом случае они занимают первое и второе место соответственно.

На среднюю зарплату казахстанец может приобрести порядка 8 604,8 кубометра газа, а россиянин – 7 468,5 кубометра.

Также в первую пятерку вошли Великобритания (6,2 тыс.), Люксембург (5,7 тыс.) и Австрия (3,9 тыс.).

В Казахстане самый доступный газ. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан и раньше, до энергетического кризиса в Европе, отличался невысокими тарифами на газ. Как отмечают аналитики, цены на газ практически не росли.

Так, например, по итогам августа 2022 года увеличение тарифов на газ, транспортируемый по распределительным сетям, составило всего 0,1% к началу года.

Тарифы на газ в Казахстане практичеки не растут. Инфографика: finprom.kz

Как еще больше сэкономить на газе

Тот факт, что газ для казахстанцев оказался дешевле, чем для граждан других стран, еще не означает, что не стоит задумываться о дополнительной экономии.

Как отмечают эксперты, экономия газа позитивно отразится не только на кошельке, но и на экологическом благополучии населения как Казахстана, так и всей планеты.

В связи с этим был составлен список рекомендаций, которые помогут сэкономить на газе еще сильнее.

Что можно сделать для экономии:

установить газовый счетчик – без него казахстанцы переплачивают;

стоит установить современный газовый котел – это разовая трата потом окупится, потому что современные установки расходуют на 30% меньше газа;

меньше газа; в систему отопления стоит установить насос;

утеплить дом;

не закрывать батареи;

установить термостат на газовый котел – он позволит автоматически регулировать работу установки.

Отметим, что приобретать и заказывать установку газового оборудования во избежание несчастных случаев необходимо только в специализированных и сертифицированных компаниях.

Как сэкономить на газе. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан неспроста находится в рейтинге наравне с европейскими странами.

По мнению экспертов из Института политики, безопасности и развития (ISDP), Казахстан является европейской страной в связи с тем, что соответствует двум главным критериям:

страна частично или полностью расположена на территории Европы;

культура страны тесно связана с европейской культурой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992090-kazahstan-otlichilsya-samym-deshevym-gazom-sredi-stran-evropy/