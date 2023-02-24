Социальный минимум потребления газа хотят внедрить в Казахстане

Газ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Замглавы АО "НК "QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов на заседании общественного совета фонда "Самрук-Қазына" заявил, что на юге и западе страны, несмотря на короткую зиму, наблюдается перерасход газа. Чтобы этого избежать, разрабатываются специальные меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Касенов отметил, что жители частных домов в северных областях страны потребляют около 500-1000 кубов газа, хотя осенне-зимний период там длится чуть ли не девять месяцев. При этом, по его словам, жители южных и западных регионов потребляют газ в три раза больше.

"Это говорит о том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес. То есть гостиница, магазин, дополнительный дом и так далее", – заявил спикер.

Для решения данной проблемы предлагается внедрить социальный минимум потребления газа.

"Мы хотим внедрить социальный минимум. То есть, если это домовое хозяйство, если ты ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – прим. ред.), если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котел, – рассчитываем норматив потребления.

Все, что сверх (нормы – прим. ред.) – мы не хотим заходить к тебе во двор, не хотим смотреть, что ты там делаешь, – это сверхнормативное потребление. Грубо говоря, надо жить по средствам, надо правильно распределять доступные ресурсы", – отметил Арман Касенов.

Подчеркивается, что введение такого минимума предусматривает повышенную оплату при превышении лимита потребления.

"Справедливая цена на внутреннем рынке сразу непосредственно влияет на добычу. Нет справедливой цены – нет объема.

В планах также внедрить пятилетний период планирования цен на газ для всех групп и категорий потребителей, включая население, МСБ, энергетику и другие, вместо годового планирования", – добавил он.

Ранее Арман Касенов также высказывался о том, возможен ли дефицит газа в ближайшем будущем в Казахстане. По его словам, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа.

"Республика потребляет 18 млрд (кубических метров – прим. ред.) товарного газа на приготовление пищи, выработку тепла и электроэнергии, газоснабжение МСБ. Нам пришлось удовлетворять пиковое значение за счет отбора газа с газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай", – заявил спикер.

При этом несколько дней назад министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что с каждым годом в Казахстане растет потребление газа. Он отметил, что для удовлетворения потребности населения к 2030 году государство планирует довести производство товарного газа до 30 млрд кубических метров.

Тем не менее еще в октябре прошлого года мы писали о том, что газ в Казахстане оказался дешевле, чем во многих странах Европы, в том числе и России.

Отмечалось, что газ для казахстанцев обходится всего в 4,1 рубля за кубометр или в 58,5 доллара за 1 000 кубометров. Это лучший показатель среди 32 европейских стран.

Об этом он говорил, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в стране не могут газифицировать все ТЭЦ.

Напомним также, что в январе из-за высоких цен на газ разгорелся скандал в нескольких селах Алматинской области.

Добавим, что акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz", как сообщается на официальном сайте компании, – это вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции. ы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.

Ранее компания носила название АО "НК "КазТрансГаз", но 31 декабря 2021 года постановлением правительства РК была переименована в АО "НК "QazaqGaz".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010763-sotsialnyy-minimum-potrebleniya-gaza-hotyat-vnedrit-v-kazahstane/