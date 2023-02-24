Возможен ли риск дефицита газа в Казахстане, рассказали в QazaqGaz

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Зампредседателя правления АО "НК "QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов на заседании Общественного совета Фонда "Самрук-Қазына" высказался о рисках дефицита газа в ближайшем будущем в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Касенов сообщил, что Казахстан достиг максимального пика потребления газа.

По его данным, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа.

"Республика потребляет 18 млрд товарного газа на приготовление пищи, выработку тепла и электроэнергии, газоснабжение МСБ. Нам пришлось удовлетворять пиковое значение за счет отбора газа с газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай", - заявил спикер.

Между тем, по его словам, дефицита газа в нынешний осенне-зимний период ожидать не следует.

"С учетом пережитого зимнего периода можно сделать уже вывод, что дефицита как такового газа в будущий осенне-зимний период мы не видим, он управляем. Экспортных поставок в осенне-зимний период "QazaqGaz" уже планировать не сможет", - резюмировал спикер.

Напомним, в январе прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что использование казахстанского газа для отечественных производств должно стать приоритетным.

В декабре 2022 года регулирование цен на газ, введенное на фоне январских событий, официально продлили еще на полгода.

А в январе этого года стало известно, что госрегулирование цен на газ в Казахстане хотят усовершенствовать.

На сайте Министерства иностранных дел Туркменистана говорится, что общая протяженность газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай" составляет более 9 тыс. километров. Из них 490 километров проложено по территории Узбекистана, 1304 километров – по территории Казахстана, и более 7 тыс. километров – по территории Китая.

На официальном сайте Министерства энергетики Казахстана сообщается, что по итогам 2022 года объем добычи газа составил 53,2 млрд кубометров.

"Газ является попутным нефтяным и требует подготовки. Производство товарного газа составило 27,8 млрд куб. м. (снижение на 5,4% или 1,6 млрд. куб. м.), из которых 19,3 млрд куб. м. поставлено на внутренний рынок и экспорт газа составил 4,6 млрд куб. м. (остальное – на собственные нужды)", - гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010743-kazahstan-otkazhetsya-ot-eksporta-gaza-uzhe-v-etom-godu/