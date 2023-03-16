Курс доллара продолжил расти в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 16 марта, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США вновь вырос. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент стоимость одного американского доллара составляет 466,15 тенге. С момента последних торгов он подорожал на 1,39 тенге.

Кроме того, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 459,5-461 тенге, продажа – 464,5-469 тенге;

покупка – 459,5-461 тенге, продажа – 464,5-469 тенге; в Алматы: покупка – 459,5-462 тенге, продажа – 464,5-469 тенге;

покупка – 459,5-462 тенге, продажа – 464,5-469 тенге; в Шымкенте: покупка – 459,5-461 тенге, продажа – 464,5-469 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 459-463,7 тенге, продажа – 464,3-467 тенге;

покупка – 459-463,7 тенге, продажа – 464,3-467 тенге; в Алматы: покупка – 461-462 тенге, продажа – 467-468 тенге;

покупка – 461-462 тенге, продажа – 467-468 тенге; в Шымкенте: покупка – 463-464 тенге, продажа – 465,9-468 тенге.

Напомним, что вчера доллар подорожал почти на 6 тенге. До этого стоимость американской валюты резко подскочила в казахстанских обменниках – цена продажи американской валюты перевалила за 470 тенге в ряде пунктов обмена.

Кроме того, сегодня глава Нацбанка Галымжан Пирматов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего ослабления тенге. Он отметил, что курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке. А на спрос и предложение влияют разные факторы.

Также Приматов прокомментировал слухи о девальвации тенге после выборов.

Добавим, что представители Нацбанка высказались по поводу краха банков США. Они отметили, что глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013187-kurs-dollara-prodolzhil-rasti-v-kazahstane/