Доллар подорожал почти на 6 тенге на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов в среду, 15 марта, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подорожал почти на 6 тенге. Актуальные данные приведены на официальном сайте KASE.

Согласно последней информации, средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 464,79 тенге. С последних торгов доллар прибавил в цене 5,83 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 461,5-463,5 тенге, продажа – 467,5-471,5 тенге;

в Алматы: покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 467,5-471,5 тенге;

в Шымкенте: покупка – 461,5-463,5 тенге, продажа – 467,5-471,5 тенге.

При этом, согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 462-465,5 тенге, продажа – 466-470 тенге;

в Алматы: покупка – 462,5-464 тенге, продажа – 468-470 тенге;

в Шымкенте: покупка – 463-466,5 тенге, продажа – 468,5-470 тенге.

Напомним, что доллар резко подорожал на бирже в понедельник, 13 марта. Тогда американская валюта стала дороже сразу на 10 тенге.

Во вторник "американец" продолжил укрепляться на KASE - за сутки курс доллара вырос на 1,77 тенге.

Сегодня утром мы писали о резком подорожании доллара в казахстанских обменниках. Стоимость продажи американской валюты перевалила за 470 тенге в ряде пунктов обмена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013011-dollar-podorozhal-pochti-na-6-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/