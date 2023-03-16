В Нацбанке высказались о вероятности дальнейшего ослабления тенге

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего ослабления тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Галымжан Пирматов отметил, что курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке. А на спрос и предложение влияют разные факторы.

"Последнее время мы видим, что курс менялся, волатильность есть на рынке, на то есть причины. В США два банка потерпели проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги, в Швейцарии один крупный банк имеет сложности. Но пока мы не видим никаких причин беспокойству. Ситуация в банковском секторе США очень ограниченно может повлиять на наш банковский сектор", – пояснил он.

Галымжан Пирматов заверил, что в банковском секторе Казахстана ликвидности достаточно. Но при необходимости Нацбанк готов провести интервенции на валютном рынке.

Также сегодня глава Нацбанка прокомментировал информацию, распространившуюся среди казахстанцев, о возможности девальвации тенге после выборов депутатов. По словам Пирматова, слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности.

Банковский крах в США

Недавно стало известно, что сразу два крупных банка США обанкротились за одну неделю. Это были Silicon Valley Bank, который стал крупнейшим разорившимся банком со времен 2008 года, а также нью-йоркский Signature Bank, закрывшийся через несколько дней после SVB.

На фоне этих событий экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии, обвинив в этом политику нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Также после закрытия двух крупных американских банков соответствующее заявление 13 марта сделал Джо Байден. Выступление президента продлилось всего пять минут. И в ходе него Байден заявил, что банковская система государства остается в безопасности.

Несмотря на его заявление, вскоре стало известно, что акции банков в разных странах мира упали. Отмечалось, что цены на акции испанского Santander и немецкого Commerzbank в какой-то момент упали более чем на 10%.

Банковский кризис в США прокомментировали в Нацбанке Казахстана. Там отметили, что на Казахстане глобальные события сказались в виде повышенной волатильности и резком ослаблении казахстанского тенге к доллару – теперь официальный курс доллара составляет 464,79 тенге, то есть сразу на 33,71 тенге меньше, чем в начале марта.

Ситуация также осложнилась падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013162-v-natsbanke-vyskazalis-o-veroyatnosti-dalneyshego-oslableniya-tenge/