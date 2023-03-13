Сразу два крупных банка обанкротилось в США за одну неделю

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

В Соединенных штатах закрылся Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком со времен 2008 года. Через несколько дней закрылся нью-йоркский Signature Bank.

По данным The New York Times, федеральная корпорация по страхованию депозитов заявила, что она поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который базировался в Калифорнии и был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов.

Отмечается, что банкротство SVB является вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

Как объясняет издание РБК, проблемы у SVB начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы – Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций.

8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов SVB, в том числе Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

При этом вчера, 12 марта, регулирующими органами был закрыт Signature Bank, ставший вторым обанкротившимся банком в США за неделю, передает The Guardian.

Тем не менее, как подчеркивают авторы, после закрытия этого банка регулирующие органы выпустили совместное заявление, в котором подчеркивается, что вкладчики SVB получат доступ ко всем своим деньгам в понедельник утром.

"Никаких убытков, связанных с санацией Silicon Valley Bank, налогоплательщики не понесут", – говорится в заявлении.

Средства вкладчиков Signature Bank также должны быть восстановлены.

По данным РИА Новости, президент США Джо Байден заявил, что в понедельник утром по местному времени выступит с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

"Завтра утром я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления", – говорится в заявлении Байдена.

Он также сообщил, что по его распоряжению глава американского минфина и директор совета по национальной экономике все выходные работали над поиском решения в связи с банкротством и закрытием банков Silicon Valley Bank and Signature Bank, которое было найдено и позволит защитить американских рабочих и малый бизнес, а также финансовую систему страны.

"Решение гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой", – пообещал Байден.

Экономический кризис 2008 года

Как пишет РБК, мировой экономический кризис 2008 года начался с лопнувшего в 2007 году "ипотечного пузыря" в США, когда заемщики массово прекращали платить по кредитам, которые выдавались без обеспечения. Он привел, в том числе, к банкротству американского инвестиционного банка Lehman Brothers, считающегося наиболее острой фазой кризиса.

В 2018 году, по данным издания, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что спустя десять лет после краха большинство экономик так и не вернулось к докризисному состоянию. В МВФ пришли к выводу, что сокращение инвестиций привело к дефициту капитала. Также отмечено, что кризис вызвал спад рождаемости и замедление миграции в развитые страны, что затормозило рост рабочей силы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012620-srazu-dva-krupnyh-banka-obankrotilis-v-ssha-za-odnu-nedelyu/