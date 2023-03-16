Банковский кризис в США прокомментировали в Нацбанке Казахстана

Здание Нацбанка. Иллюстративное фото: facebook.com/nationalbankkz

Национальный банк Казахстана прокомментировал крах банков США, отметив, что глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке, передает официальный сайт финансового регулятора.

Как говорится на сайте Нацбанка, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank.

"На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эти события повлияли и на другие страны. Например, риски влияния локального кризиса в США на банки Еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse.

На Казахстане глобальные события сказались в виде повышенной волатильности и резком ослаблении казахстанского тенге к доллару. Теперь официальный курс доллара составляет 464,79 тенге, то есть сразу на 33,71 тенге меньше, чем в начале марта.

Эта ситуация также осложнилась падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель.

"Вместе с тем влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно", – добавили в Нацбанке.

Кроме того, Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса.

Как подчеркнули эксперты, это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. Впрочем, об интервенциях, если они будут проводиться, в НБРК будут сообщать отдельно.

Банковский крах в США

На прошлой неделе в США закрылся Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком со времен 2008 года. Через несколько дней закрылся нью-йоркский Signature Bank. Отмечается, что банкротство SVB является вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена, которая, по его словам, и привела к экономическому кризису.

Позднее президент США Джо Байден сделала официальное заявление после внезапного закрытия двух крупных банков в США. В ходе пятиминутного выступления он заявил, что банковская система государства остается в безопасности.

Между тем вскоре стало известно, что акции банков в разных странах мира упали, несмотря на заверения американского президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013139-bankovskiy-krizis-v-ssha-prokommentirovali-v-natsbanke-kazahstana/