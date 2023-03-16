Слухи о девальвации тенге после выборов прокомментировал глава Нацбанка

Галымжан Пирматов. Фото: пресс-служба президента РК

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов прокомментировал слухи о возможности девальвации тенге после выборов депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в последнее время среди казахстанцев распространяются слухи о возможности девальвации тенге после выборов.

Они поинтересовались, насколько они соответствуют действительности.

"Эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствует действительности", – заявил в ответ Галымжан Пирматов.

Он отметил, что Нацбанк открыто комментирует действия на валютном рынке.

Ранее мы рассказывали о том, что девальвация – это резкое снижение курса национальной валюты к другой устойчивой валюте или золоту.

Правительство прибегает к девальвации целенаправленно при высоком уровне инфляции, или если поддержка курса валюты обходится слишком дорого для бюджета страны. Также причиной девальвации может стать ухудшение платежного баланса страны – когда импорт товаров превышает экспорт.

Отмечалось, что в Казахстане девальвация проводилась трижды:

апрель 1999 года – тенге подешевел на 64,6% к доллару США: от 85 до 130-140 тенге;

4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация. Тогда курс казахстанской валюты подешевел с примерно 120 тенге за доллар до 150 тенге;

11 февраля 2014 года случилась третья девальвация. Тенге обесценился на 20%: от 155,5 тенге до 185 тенге за доллар.

При этом в августе 2015 года в Казахстане был введен свободный курс тенге. То есть стоимость валюты стала определяться рыночными механизмами – спросом и предложением. А в марте 2020 года курс доллара стал определяться по системе Франкфуртского аукциона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013155-sluhi-o-devalvatsii-tenge-posle-vyborov-prokommentiroval-glava-natsbanka/