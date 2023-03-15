Доллар резко подорожал в казахстанских обменниках

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

15 марта курс доллара США резко вырос в обменных пунктах Казахстана. В некоторых из них стоимость продажи американской валюты перевалила за 470 тенге.

Отметим, что на данный момент, по информации Нацбанка РК, официальный курс доллара в Казахстане составляет 458,22 тенге, а на Казахстанской фондовой бирже KASE один доллар оценивается в 458,96 тенге.

Тем не менее сейчас, согласно информации на сайте Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по таким ценам:

в Астане: покупка – 459-467 тенге, продажа – 469-475 тенге;

покупка – 459-467 тенге, продажа – 469-475 тенге; в Алматы: покупка – 463,5-465 тенге, продажа – 469-471 тенге;

покупка – 463,5-465 тенге, продажа – 469-471 тенге; в Шымкенте: покупка – 466-468 тенге, продажа – 468,9-470 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 469,5-471,5 тенге;

покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 469,5-471,5 тенге; в Алматы: покупка – 460-465,5 тенге, продажа – 469,5-471,5 тенге;

покупка – 460-465,5 тенге, продажа – 469,5-471,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 469,1-471,5 тенге.

Напомним, что в начале марта курс доллара резко просел в казахстанских обменниках, а затем и на бирже.

Тем не менее, 13 марта доллар так же резко подорожал – сразу почти на 10 тенге. Позже экономисты объяснили, почему тенге снова стремительно дешевеет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012985-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstanskih-obmennikah/