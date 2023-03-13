Байден сделал заявление после внезапного закрытия двух крупных банков в США

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил в понедельник, 13 марта, после того, как стало известно, что за одну неделю в стране обанкротились два крупных банка, передает РИА Новости.

Как пишет издание, выступление Байдена заняло всего пять минут. В ходе него президент заявил, что банковская система государства остается в безопасности.

"Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности", – сообщил он.

Глава США пообещал, что руководство обанкротившихся кредитных организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

По данным агентства, глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности.

"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.

Тем не менее уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank.

"В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь", – подчеркнули представители РИА Новости.

Закрытие SVB и Signature Bank в США

Напомним, что на прошлой неделе в США обанкротилось сразу два крупных банка.

В пятницу, 10 марта, стало известно, что федеральная корпорация по страхованию депозитов поглотит Silicon Valley Bank (SVB) – один из крупнейших банков в США, который был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов.

Банкротство SVB является вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

При этом вчера, 12 марта, регулирующими органами был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

После этого бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, и с предложениями о самом большом и тупом повышении налогов в истории США, в пять раз, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год – прим. ред.) современной эпохи.

У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (моим словам – прим. ред.) банки уже начали банкротиться", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012727-bayden-sdelal-zayavlenie-posle-vnezapnogo-zakrytiya-dvuh-krupnyh-bankov-v-ssha/