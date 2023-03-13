Трамп предсказал новую Великую депрессию в США

Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена, передает Newsweek.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, и с предложениями о самом большом и тупом повышении налогов в истории США, в пять раз, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год – прим. ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (мои словам – прим. ред.) банки уже начали банкротиться", – написал он в своей соцссети Truth Social.

Позднее пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг опубликовал официальное заявление в Fox News Digital через несколько часов после публикации экс-президента США в соцсети, повторив утверждение о том, что экономический крах был спровоцирован политикой демократов.

"Вышедшие из-под контроля демократы и администрация Байдена патетически продолжают пытаться обвинить президента Трампа в своих неудачах с помощью отчаянной лжи, такой как воздушные шары-шпионы КПК (Коммунистическая партия Китая), крушение поезда в Восточной Палестине, а теперь и крах SVB (Silicon Valley Bank – прим. ред.)", – говорится в его сообщении.

Согласно его заявлению, Байден руководил экономикой, которая опустошила обычных американцев и вызвала страдания по всей стране из-за его антиамериканской политики.

Напомним, в США закрылся Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком со времен 2008 года. Через несколько дней закрылся нью-йоркский Signature Bank.

Отмечается, что банкротство SVB является вторым по величине в истории США и крупнейшим после финансового кризиса 2008 года.

Великая депрессия

Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года, говорится на сайте Британской энциклопедии.

Это была самая продолжительная и тяжелая депрессия, когда-либо переживаемая промышленно развитым западным миром, вызвавшая фундаментальные изменения в экономических институтах, макроэкономической политике и экономической теории. Хотя Великая депрессия возникла в США, она вызвала резкое падение производства, серьезную безработицу и острое снижение общего уровня цен на товары и услуги почти во всех странах мира.

Великая депрессия стала самым тяжелым испытанием, с которым столкнулись американцы со времен Гражданской войны.

Восстановление США началось весной 1933 года. Объем производства быстро рос в середине 1930-х годов: реальный ВВП рос в среднем на 9% в год в период с 1933 по 1937 год. В 1937-1938 годах США пережили еще один серьезный спад, но после середины 1938 года американская экономика росла даже быстрее, чем в середине 1930 годов. Производство в стране вернулось к своей долгосрочной тенденции в 1942 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012699-tramp-predskazal-novuyu-velikuyu-depressiyu-v-ssha/