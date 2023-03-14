Акции банков в мире упали из-за рухнувшего Silicon Valley Bank. Это крупнейший банковский крах с 2008 года

Здание Silicon Valley Bank в Калифорнии. Фото: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

Акции банков в разных странах мира упали в понедельник, несмотря на заверения президента США в том, что финансовая система Соединенных Штатов находится в безопасности.

Произошло это после того, как американским властям пришлось вмешаться, чтобы защитить депозиты клиентов двух банков - Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Президент США Джо Байден пообещал сделать все необходимое для защиты банковской системы.

Но инвесторы опасаются, что другие кредиторы все еще могут пострадать от последствий, что спровоцирует резкое падение цен на акции во всем мире.

Ранее в понедельник цены на акции испанского Santander и немецкого Commerzbank в какой-то момент упали более чем на 10%.

Ряд небольших американских банков в понедельник понесли еще большие убытки, чем их европейские коллеги, несмотря на заверения клиентов в том, что у них более чем достаточно ликвидности, чтобы защитить себя от потрясений.

Крах Silicon Valley Bank

Американский Silicon Valley Bank, который специализировался на кредитовании и обслуживании технологических компаний, потерпел крах. Хотя этот банк не входит в число крупнейших финансовых учреждений страны, это самая масштабная проблема в американском банковском секторе с 2008 года, когда разразился мировой кризис.

Правительство США гарантировало сохранность средств американских вкладчиков Silicon Valley Bank, а банк HSBC выкупил британский бизнес банка, таким образом обеспечив его стабильность.

"Американцы могут быть уверены в том, что наша банковская система безопасна. Ваши депозиты сохранны. Хочу вас заверить, что на этом мы не остановимся. Мы сделаем все, что потребуется", - заявил в связи с крахом банка президент США Джо Байден.

Американский финансовый регулятор закрыл Silicon Valley Bank и конфисковал его активы в пятницу. Это произошло после того, как банк не смог найти 2,25 млрд долларов для покрытия убытков от продажи активов - главным образом правительственных ценных бумаг, изменившихся в цене после повышения учетной ставки.

9 марта акции банка упали более чем на 60%, одновременно вкладчики начали массово забирать из Silicon Valley Bank свои депозиты.

Silicon Valley Bank был одним из основных банков американского и британского технологического сектора. По данным источников Би-би-си, его крах может затронуть от 30% до 40% британских стартапов, сотрудниками которых являются до 50 тысяч человек.

В субботу более 250 руководителей британских технологических компаний написали письмо министру финансов Великобритании Джереми Ханту с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить потери средств вкладчиков Silicon Valley Bank.

В США Silicon Valley Bank обслуживал почти половину американских венчурных технологических и медицинских компаний, которые в прошлом году котировались на фондовых рынках.

Банк был основан еще в 1983 году, но начал активно развиваться в течение последнего десятилетия.

Его трудности связаны с повышением учетных ставок, из-за которого технологическим стартапам стало намного сложнее получать кредиты или продавать свои акции для привлечения средств.

Крах трех банков

Как пишет бизнес-корреспондент Би-би-си Саймон Джек, крушение Silicon Valley Bank нельзя сравнивать с событиями 2008 года, когда рухнули многие крупнейшие банки, такие как Lehman Brothers.

Однако этот крах говорит о том, что положение многих банков может быть хуже, чем кажется на бумаге, поскольку они терпят убытки на вложениях в правительственные ценные бумаги. Ценность последних падает из-за повышения учетных ставок. Это уже привело к снижению стоимости акций банков: произошедшее с Silicon Valley Bank беспокоит инвесторов.

Тем временем в воскресенье американский государственный регулятор закрыл еще один банк - нью-йоркский Signature Bank. По состоянию на конец прошлого года его активы составляли более 110 млрд долларов, он держал средства вкладчиков на сумму около 88,6 млрд долларов. Американские власти также намерены гарантировать сохранность этих вкладов.

Как передает агентство Рейтер, почти четверть депозитов Signature Bank приходилась на криптовалюту, однако в декабре прошлого года банк заявил о намерении снизить объем таких активов.

По сообщениям, после краха SVB вкладчики также начали забирать средства из Signature Bank.

На прошлой неделе стало известно о закрытии третьего американского банка - Silvergate, который специализировался на операциях с криптовалютой. Он объявил о планах свернуть деятельность из-за краха торговавшей криптовалютой биржи FTX, произошедшего в конце прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012742-aktsii-bankov-v-mire-upali-iz-za-ruhnuvshego-silicon-valley-bank-eto-krupneyshiy-bankovskiy-krah-s-2008-goda/