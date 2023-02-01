Когда Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти в Германию, рассказали в Минэнерго

Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства энергетики в кулуарах коллегии рассказал, когда Казахстан собирается направить в Германию 20 тысяч тонн нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков заявил, что первую партию казахстанской нефти планировалось отправить в Германию до конца января этого года. Но из-за технических проблем сроки пришлось пересмотреть.

"Хотели отправить до конца января первую партию, но, к сожалению, были технические заминки небольшие, и вещи по оформлению и согласованию графиков… это все нужно было связать. Вопрос стоял в решении именно этих технических вопросов.

Но в первой половине февраля мы все эти вопросы сняли… То есть за февраль мы это закроем и поставки физически осуществим. Первая партия - 20 тыс. тонн в первой половине февраля", - резюмировал министр.

Напомним, в декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что Германия планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской в 2023 году. Сообщалось, что по трубопроводу "Дружба" вместо нефти из России будет идти сырье из Казахстана.

В январе Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он рассказал, что Министерство энергетики получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2007648-kogda-kazahstan-napravit-20-tys-tonn-nefti-v-germaniyu-rasskazali-v-minenergo/